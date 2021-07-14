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Здание областного ГИБДД в Пскове капитально отремонтируют

27.07.2021 16:50|ПсковКомментариев: 0

Административное здание областного ГИБДД в Пскове (улица Труда, 75) капитально отремонтируют до 31 октября. Соответствующая документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит провести общестроительные работы, в числе которых установка оконных блоков из ПВХ-профилей, металлических дверных блоков, ремонт штукатурки внутренних стен, окрашивание потолков, стен и полов, а также электромонтажные работы (установка потолочных светильников). Кроме того, установят приборы охранно-пожарной сигнализации.

В рамках наружных работ проведут ремонтные работы на кровле, главном и внутреннем фасадах, козырьке и крыльце главного входа и так далее. Также установят площадку и подъемник для инвалидов (подъезд МРЭО).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 499 тысяч 870 рублей. Источник финансирования — средства федерального бюджета.

Кроме того, ведомство планирует до 31 октября капитально отремонтировать административное здание УМВД России по Псковской области (архив), расположенное по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 48. Начальная (максимальная) цена контракта — 3 млн 973 тысяч 562 рубля.

Аукционы по определению подрядчика пройдут в электронной форме 6 августа.

Теги: #ГИБДД #умвд россии по псковской области #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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