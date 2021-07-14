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Какие последствия ждут водителей, скрывшихся с места ДТП, рассказали в ГИБДД

31.07.2021 18:13|ПсковКомментариев: 0

Какие последствия ждут водителей, скрывшихся с места ДТП, рассказали в ГИБДД Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, согласно КоАП РФ оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток (ст.12.27 ч.2 КоАП РФ).

Статистика судебных решений такова, что самое частое наказание за оставление места ДТП - лишение прав. Суд назначает арест только в исключительных случаях. Но стоит учесть, что наказание назначает не сотрудник ГИБДД. А наказание и его строгость определяется судом.

«Оставить место ДТП – означает покинуть его любым способом: пешком, бегом, на своем или попутном транспорте. Не станет оправданием и тот факт, что водитель сбежал, но оставил машину на месте аварии или покинул ДТП из-за агрессивного поведения и конфликта с другим участником аварии, а также служебной командировки», - обратили внимание в ГИБДД.

Местом ДТП является не только дорога, но и прилегающая территория. Например, парковка, двор, автозаправка.

Наказание за оставление места аварии наступит при ДПТ, когда:

  • столкнулись два или более автомобилей;

  • машина наехала на пешехода, велосипедиста или иного лица, не являющегося водителем, столкнулась с отбойником, столбом, деревом или опрокинулась.

Как нужно действовать, если вы попали в ДТП, а другой его участник скрылся?

На этот вопрос ответ следует искать в п.2.5., п.2.6., п.2.6.1. ПДД. При ДТП водитель, причастный к нему, немедленно должен остановить транспортное средство и не трогать его до приезда сотрудников ГИБДД, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. ДТП возможно оформить по Европротоколу, если нет пострадавших, и все участники аварии признают, что не имеют претензии ко всем участникам происшествия.

Отдельно стоит обратить внимание на ситуации, когда водители, стараясь помочь потерпевшим в ДТП, становятся виновными в нарушении — их привлекают к административной ответственности за оставление места ДТП. Даже если водитель покинул место ДТП по очень уважительной причине, он обязан вернуться на место аварии.

«Оставление места аварии влечет за собой более серьезные последствия. Помните - сегодня вы уедете с места ДТП, а завтра вас могут лишить прав», - подчеркнули в ГИБДД Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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