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Псковичам посоветовали крепко держать руль автомобиля во время дождя

В дождь увеличивается количество ДТП, причем даже опытные водители попадают в аварии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Чтобы избежать опасных ситуаций на дороге в дождь, нужно соблюдать ряд правил:

как только начинается дождь, нужно плавно снизить скорость и на многополосной дороге по возможности двигаться по крайней правой полосе;

нужно держать дистанцию перед впереди идущим автомобилем чуть больше, чем обычно, так как тормозной путь на мокрой дороге увеличивается;

если возникла необходимость обгона или опережения, стоит переключить дворники в более скоростной режим работы, чтобы обеспечить достаточную видимость;

нужно стараться избегать резких перестроений и крутых поворотов руля, так как это может спровоцировать занос;

если при проезде лужи началось аквапланирование, нельзя паниковать и резко нажимать на тормоз. Нужно крепко держать руль и просто отпустить педаль газа — машина замедлится сама;

когда впереди появляется участок дороги, покрытый водой, следует сбросить скорость и форсировать его с особой осторожностью — на пути могут быть глубокие ямы;

при попадании в очень сильный дождь обязательно нужно включить противотуманные фары, если они есть на автомобиле. «Когда ухудшается видимость, дополнительные источники света помогают лучше ориентироваться на дороге», - пояснили в ГИБДД.

«Здравый смысл и соблюдение правил помогут безопасно ездить на автомобиле практически в любых погодных условиях. Важно помнить, что безопасность при управлении транспортным средством всегда должна стоять на первом месте. Удачи на дорогах!» - обратились в ведомстве к жителям региона.