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ВТБ: Рынок автокредитования вырос на 60%

По прогнозам аналитиков ВТБ, за семь месяцев текущего года объем выдачи автокредитов на российском рынке превысил 633 миллиарда рублей. Это более чем на 60% превышает результат за аналогичный период 2020 года. Клиенты ВТБ заключили за это время 50,5 тысяч сделок более чем на 53,7 миллиарда рублей, что почти в 1,5 раза выше прошлогодних значений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В июле, по прогнозам ВТБ, рынок продаж автокредитов вырастет на 15% к июлю 2020 года. Размер среднего чека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на треть, до 1,06 миллиона рублей.

По итогам семи месяцев года наибольшее число сделок прошло в сегменте новых автомобилей: порядка 37 тысяч на сумму более 43 миллиардов рублей, что по объему на 38% больше, чем за первые семь месяцев 2020 года. Однако год к году отмечается рост числа сделок и с подержанными транспортными средствами – почти 14 тысяч кредитов на 10,7 миллиарда рублей, что по объему на 70% выше результата аналогичного периода прошлого года.

«Рост объемов рынка автокредитования более чем на 60% мы связываем как с эффектом низкой базы, вызванным пандемией и периодом самоизоляции прошлой весны, так и с высоким спросом в первой половине нынешнего года из-за изменения цен на автомобили. В этих условиях все более характерна тенденция по смещению спроса клиентов на машины с пробегом. Учитывая естественный рост стоимости транспортных средств, банки будут все активнее переключаться на этот сегмент кредитования, что поможет сделать продажи более цивилизованными, а условия таких сделок для клиентов – прозрачными», – отметил начальник управления организации продаж автокредитов, вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

Аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов подчеркнул, что на российский рынок все сильнее начинают влиять разнонаправленные факторы.

«С одной стороны, спрос на автомобили остается высоким. С другой стороны, все сильнее ощущается дефицит предложения новых автомобилей, что связано прежде всего с нехваткой микрочипов и комплектующих. С учетом высоких темпов продаж во второй половине 2020 года это приведет к замедлению рынка в ближайшие месяцы. При этом мы ожидаем определенного улучшения ситуации с поставками новых автомобилей ближе к концу года, что, по нашим оценкам, приведет к росту рынка примерно на 5% по итогам всего 2021 года», – добавил он.

В рамках автокредитования клиенты чаще всего приобретают автомобили марок «Лада» (27% общего объема продаж), «Хендай» (11%) и «Киа» (10%). Самый большой объем выданных автокредитов в январе – июле отмечается в Московском регионе (16,9 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (5,7 миллиарда рублей), Краснодарском крае (2,3 миллиарда рублей), Республике Татарстан (1,9 миллиарда рублей), и Челябинской области (1,5 миллиарда рублей). Жители Псковской области оформили в ВТБ таких кредитов на сумму более 150 миллионов рублей.

В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке 5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей. Рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых, с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на 3 месяца при подключении опции «Отложенный платеж» (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию).

Подробности на сайте Банка ВТБ (ПАО).