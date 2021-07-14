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В ГИБДД рассказали псковичам об усугубляющем факторе всех ДТП

Анализ и статистика показывают, что причиной ДТП становится грубое нарушение правил дорожного движения. Самые распространенные: проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, сильное превышение скорости, а также нетрезвое состояние водителя — порой приводят к немыслимой трагедии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В ведомстве пояснили, что скорость — усугубляющий фактор, который повышает тяжесть всех дорожно-транспортных происшествий. С увеличением средней скорости возрастает и вероятность аварии, при высокой скорости возрастает риск летального исхода или тяжелых травм. Увеличение средней скорости автомобиля на 1 км/ч влечет за собой рост числа автокатастроф со смертельным исходом на 4-5%. Водитель и пассажиры автомобиля при движении с высокой скоростью подвергаются значительно большей опасности получить травмы как в результате лобового, так и в результате бокового столкновения, заметили в ведомстве.

«Не стоит также забывать, что водитель, превышающий скорость, подвергает риску не только себя, но и окружающих людей. Соблюдение скоростного режима — меры, позволяющие сохранить жизнь всех участников дорожного движения», - подчеркнули в УГИБДД.

В отношении «уязвимых» участников дорожного движения, таких как пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты, соотношение между скоростью и тяжестью повреждений носит особенно катастрофический характер, продолжили в Госавтоинспекции. При ДТП на скорости 30 км/ч риск смертельного исхода для пешехода составляет 5%, при 50 км/ч - 40%, а при 65 км/ч - уже 84%.

«Уважаемые водители! Помните, что неправильно выбранная скорость — одна из основных причин совершения дорожно-транспортных происшествий. Сохраните жизнь себе и другим участникам дорожного движения!» - добавили в ведомстве.