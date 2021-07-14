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В псковском МРЭО назвали наиболее загруженные часы работы

Самое большое количество заявлений на предоставление государственных услуг в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области подают во вторник и субботу с 8.30 до 12.30. В остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Режим работы Госавтоинспекции:

Вторник Среда (1 и 3 среда месяца - до 12.30) Четверг Пятница Суббота Часы работы 8.30-18.15 8.30-18.15 8.30-18.15 8.30-18.15 8.30-17.00 Перерыв 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00

«Госавтоинспекция Псковской области рекомендует планировать время посещения МРЭО города Пскова с учетом загруженности отдела во избежание образования очередей и соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», - добавили в ведомстве.