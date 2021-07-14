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АвтоМир / Официально

С 1 сентября водители в России смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде

07.08.2021 22:00|ПсковКомментариев: 0

Российским водителям с 1 сентября разрешат обжаловать штрафы ГИБДД удаленно. Прежде это можно было сделать только двумя способами: придя в отделение ГИБДД по месту нарушения либо отправив заказное письмо в ведомство. Об этом сообщает Autonews.

Теперь обжаловать штрафы — как из своего региона, так и из любых других — можно будет на сайте госуслуг. Автомобилистам не смогут отказать в рассмотрении такой жалобы, потому что с начала осени, когда в действие вступают поправки в КоАП, такая процедура будет официально разрешена.

Количество получаемых водителями штрафов неизменно растет. К примеру, в прошлом году автоматические комплексы зафиксировали 145,5 млн нарушений, и это на 19,2% больше, чем за год до этого.

Это не всегда говорит о том, что автомобилисты стали чаще нарушать, — просто на дорогах выросло как количество камер, так и количество нарушений, которые они фиксируют. К примеру, если раньше по камерам в основном штрафовали за превышение скорости, то теперь сюда добавились штрафы за превышение средней скорости, за разговоры по телефону, за непристегнутые ремни, за нарушение разметки и так далее.

Но при росте количества штрафов обжаловать их можно было как и раньше: личным визитом в отделение или по почте. В первом случае это отнимает много времени и не всегда удобно, потому что штраф мог прийти из другого региона; во втором отправка заказного письма зачастую обходится дороже, чем оплата постановления со скидкой в 50%.

Чисто технически автовладельцы и раньше могли отправить жалобу через онлайн-приемную. Но в ГИБДД не обязаны рассматривать подобные жалобы, поэтому иногда их просто игнорировали. Онлайн-приемные в Госавтоинспекции в основном используют для того, чтобы получить сведения о каком-либо нарушении прав водителя или преступлении.

С 1 сентября любой водитель, которому пришел штраф, сможет подать жалобу удаленно, и ее обязаны будут рассмотреть. Сделать это будет можно через сайт госуслуг.

Для того, чтобы опротестовать штраф ГИБДД, нужно быть зарегистрированным на портале и составить текст жалобы. В нем водитель должен изложить обстоятельства и аргументировать свою позицию относительно того, почему он считает постановление неправильным. В онлайн-форме можно будет приложить и доказательства — фотографии, видеозаписи и прочие документы.

Теги: #Госуслуги #ГИБДД #штраф #онлайн
Источник: Псковская Лента Новостей
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