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Псковские первоклассники получат светоотражатели 1 сентября

Псковские первоклассники получат светоотражатели 1 сентября. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

«В этом году 1 сентября при поддержке неравнодушных граждан, которые занимаются безопасностью дорожного движения в нашем регионе, псковские первоклассники получат светоотражатели. Детям с раннего возраста надо прививать основы безопасного передвижения по дороге и вблизи нее», - рассказал он.

Борис Елкин подчеркнул, что обеспечение безопасности дорожного движения - одно из самых важных направлений развития города. «Эта работа должна проводиться комплексно, и не последнюю роль в этом играют пассивные меры безопасности! Светоотражающие элементы на одежде или аксессуарах - это просто, а главное - действенно! В темное время суток они делают пешехода гораздо заметнее на дорогах. Это особенно важно для юных участников дорожного движения», - добавил он.