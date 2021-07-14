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Псковичам рассказали, как избежать очередей в МРЭО ГИБДД

Госавтоинспекция Псковской области информирует о наиболее загруженном времени работы регистрационно-экзаменационного отдела города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Так, наибольшее количество заявлений на предоставление государственных услуг подают во вторник и субботу. Самым востребованным временем обращения в подразделение является первая половина дня с 8.30 до 12.30. В остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше.

«В связи с этим рекомендуем планировать время посещения МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области с учетом загруженности подразделения во избежание образования очередей», - добавили в ведомстве.