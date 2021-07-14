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Псковичам советуют в ночное время иметь при себе предметы со световозвращающими элементами

Одни из самых опасных дорожно-транспортных происшествий – наезды автотранспорта на пешеходов, велосипедистов и лиц, которые используют такие средства передвижения, как велосипеды, ролики и другое. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Напоминаем автомобилистам, что при движении по дороге необходимо быть предельно внимательными и уважать других участников дорожного движения, а в первую очередь — пешеходов. На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность. Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста», - обратились в ведомстве к жителям региона.

Специалисты подчеркнули, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуют иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).

При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а пешеходы, находящиеся на ней, должны незамедлительно освободить проезжую часть.

«Уважаемые пешеходы и водители транспортных средств, будьте внимательны и взаимовежливы!» - добавили в МЧС.