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За неделю в Псковской области выявили 65 пьяных водителей

За период с 9 по 15 августа сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области выявили 65 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали 11 водителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной Госавтоинспекции.

За этот же период стражи порядка пресекли 2014 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, зарегистрировали 26 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли, 30 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий. Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - обратились в ведомстве к жителям региона.