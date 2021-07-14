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В России планируют снизить смертность в ДТП к 2030 году

МВД России планирует снизить смертность в дорожно-транспортных происшествиях в стране до одного человека на 10 тысяч автомобилей (показатель транспортного риска) к 2030 году.

«По прогнозам, к 2030 году показатель транспортного риска в Российской Федерации должен соответствовать значению, не превышающему одного погибшего человека на 10 тысяч транспортных средств», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

С 1 января 2021 года показатель транспортного риска включен в качестве дополнительного показателя федерального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Данный показатель ориентирован на уровень мобильности населения, спрос на пользование автомобильными дорогами, транспортные услуги и выражен в отношении количества погибших в ДТП к количеству зарегистрированных в государстве механических транспортных средств (суммарному количеству автомобильного парка)», - добавили в ведомстве.

В 2020 году показатель транспортного риска составил 2,68, всего на дорогах погибло 15,8 тысячи человек при почти 59 миллионах автомобилей.