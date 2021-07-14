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МВД предложило упростить процедуру техосмотра

МВД предлагает упростить техосмотр автомобилей в России, отказавшись от некоторых обязательных проверок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития.

Ведомство предложило отказаться от:

проверки коррозии элементов тормозной системы;

наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла;

проверки наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя;

замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе;

проверки наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста;

а также не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.

В МВД полагают, что эти изменения позволят сократить время техосмотра и снизить финансовые расходы операторов, поскольку это позволит им отказаться от части диагностического оборудования. Инициатива обсуждается с «профессиональным сообществом».