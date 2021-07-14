МВД предложило упростить процедуру техосмотра

МВД предлагает упростить техосмотр автомобилей в России, отказавшись от некоторых обязательных проверок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития.
Ведомство предложило отказаться от:
- проверки коррозии элементов тормозной системы;
- наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла;
- проверки наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя;
- замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе;
- проверки наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста;
- а также не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.
В МВД полагают, что эти изменения позволят сократить время техосмотра и снизить финансовые расходы операторов, поскольку это позволит им отказаться от части диагностического оборудования. Инициатива обсуждается с «профессиональным сообществом».