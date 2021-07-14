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Вопросы безопасности дорожного движения обсудили в псковской Росгвардии

В рамках комплекса мероприятий по предупреждению происшествий в сфере безопасности дорожного движения в управлении Росгвардии по Псковской области прошла встреча личного состава с начальником отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимиром Папортом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии, в рамках мероприятия рассказали о дорожно-транспортной ситуации в областном центре, перечислили особо частые дорожно-транспортные происшествия и наиболее грубые нарушения Правил дорожного движения.

Особое внимание Владимир Папорт обратил на необходимость соблюдения ПДД водителями транспортных средств, рассказал об ответственности как административной, а впоследствии и уголовной, за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В ходе мероприятия росгвардейцы смогли задать интересующие их вопросы и высказать свое мнение.