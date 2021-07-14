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Псковичам советуют избегать визитов в МРЭО утром во вторник и в субботу

Самое большое количество заявлений в регистрационно-экзаменационный отдел в городе Пскове на предоставление государственных услуг подается во вторник и субботу с 8.30 до 12.30. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном управлении ГИБДД УМВД России, в остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше.

«Рекомендуется планировать время посещения МРЭО города Пскова с учетом загруженности отдела во избежание образования очередей и соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», - отметили в ведомстве.

Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области по предоставлению государственных услуг: