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АвтоМир / Официально

С 22 августа диагностическая карта больше не нужна для оформления ОСАГО

22.08.2021 09:50|ПсковКомментариев: 0

Требование к водителям - физлицам о подтверждении страховщику своевременно пройденного автомобилем техосмотра (ТО) при оформлении полиса ОСАГО снимается бессрочно с 22 августа. С этой даты вступают в силу соответствующие поправки в закон об ОСАГО (статья 15), передает «Интерфакс»

В настоящее время сохраняется мораторий на применение требования к водителям предоставить подтверждение пройденного ТО при заключении договора «автогражданки», но такая отмена вводилась как временная.

«Эта мера вводилась как временная - с 1 февраля до 30 сентября 2021 года. С 22 августа этого года увязка двух документов по закону вообще перестает действовать», - пояснил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

«Начиная с 22 августа автовладельцы смогут приобрести полис ОСАГО без проверки со стороны страховщика диагностической карты на транспортное средство. Это уберет единственный внешний ограничитель доступности полиса ОСАГО - зависимость его приобретения от факта прохождения автовладельцем техосмотра, что повысит доступность обязательной "автогражданки"», - приводятся комментарии в пресс-релизе РСА.

Однако само «прохождение техосмотра является по-прежнему обязательным. С 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра на автомобиль будет применяться штраф в 2 тысячи рублей», напомнили в союзе страховщиков ОСАГО.

«Кроме того, в случае, если ДТП произошло по причине технической неисправности автомобиля виновника аварии, и у виновника будет отсутствовать действующая диагностическая карта, к нему может быть применен регресс со стороны страховой компании», отмечается в сообщении РСА. Такое право страховщика закреплено в законе об ОСАГО.

Теги: #ОСАГО #техосмотр
Источник: Псковская Лента Новостей
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