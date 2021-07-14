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АвтоМир / Официально

В России утвердили концепцию развития электротранспорта

23.08.2021 13:12|ПсковКомментариев: 0

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Так, к 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них.

В документе сформулированы первоочередные задачи для формирующейся отрасли. В их числе – развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, выведение на рынок принципиально новых продуктов и создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры.

Также подчеркивается необходимость совершенствования регуляторной среды. В частности, планируется разработать порядок проектирования парковочных пространств для электротранспорта, актуализировать ряд технических регламентов и документов в сфере стандартизации.

Важнейшее направление работы – поддержка производства электромобилей и стимулирование спроса на них. Такие транспортные средства, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам. Кроме того, производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты (СПИК).

На аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов. Полный перечень мероприятий, направленных на развитие этой подотрасли, будет представлен в течение трех месяцев.

Необходимое условие для более активного использования электротранспорта – создание разветвленной сети зарядных устройств. Для этого уже осенью правительство определит перечень территорий, на которых начнется формирование такой инфраструктуры. Также будут приняты правила предоставления субсидий на открытие станций.

Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. По итогам второго (2025–2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране. Всего же, как ожидается, в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

Принятый документ поможет сформировать условия для производства и использования электротранспорта в России, позволит отечественным производителям занять свою нишу на глобальном рынке, добавили в пресс-службе правительства.

Теги: #правительство #электромобили
Источник: Псковская Лента Новостей
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