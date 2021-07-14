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Руководитель центра фотовидеофиксации: просто волосы поднимаются, когда наблюдаешь, что творят наши водители

В 2021 году в Псковской области произошел «революционный» скачок в развитии системы фотовидеофиксации. Число комплексов фотовидеофиксации на дорогах увеличилось в разы. Кроме количественных изменений, связанных с ростом числа выявляемых административных правонарушений, произошли качественные изменения. Расширяются технические возможности системы фотовидеофиксации, она охватывает новые виды дорожных правонарушений.

Начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров рассказал представителям СМИ о проведенной работе. Непосредственно поводом для встречи стала новая система предупреждения водителей о фотовидеофиксации. С 1 сентября 2021 года в населенных пунктах исчезнут предупреждающие таблички, ранее установленные перед каждой камерой. Теперь знаки просто установлены на въезде в город.

Начав разговор с темы подготовки нововведений, руководитель ЦАФАП региона рассказал, что нового приготовили для нарушителей, ответил на вопрос, почему штраф за стоп-линию больше, чем за превышение скорости, и куда перевесят некоторые камеры. «Красной нитью» через всю беседу прошла наболевшая тема жалоб – о якобы работающих «частниках». Никакие частники фотовидеофиксацией не занимаются, все камеры находятся в ведении государственного учреждения «Псковавтодор». А сам выбор мест для установки камер строго регламентирован. Представляем вашему вниманию запись беседы.

Новый дорожный знак с 1 сентября

- Юрий Анатольевич, расскажите о нововведениях с 1 сентября.

- Постановлением правительства №2441 от 31 декабря 2020 года введен в действие новый дорожный знак 6.22. На текущий момент до 1 сентября еще действует знак - табличка дополнительной информации 8.23. Это так называемый «фотоаппарат», который устанавливается под знаками ограничения скорости, остановка и стоянка запрещена.

Наиболее часто задаваемый вопрос - куда исчезают таблички 8.23 с территории городских центров? Согласно постановлению правительства с 1 сентября вновь введенный знак 6.22 устанавливается на въездах в населенный пункт. Если на въезде стоит знак фотофиксация, значит, в данном населенном пункте, возможно, работают камеры фотовидеофиксации. Таблички 8.23, которые устанавливались перед каждым комплексом с 1 сентября, будут неактуальны. К нам приходит новый знак 6.22. Вне населенных пунктов он должен быть выставлен за 150-300 метров до работающего передвижного комплекса. Если установлен стационарный комплекс вне населенного пункта, должен быть соблюден такой же порядок.

У нас появилась возможность для зарегистрированных на сайте государственных услуг. Если раньше мы рассылали так называемые «письма счастья», пользуясь услугами через почты России, сейчас появилась возможность получать постановления через сайт госуслуг. Многие обжалуют, потому что у них нет возможности приехать получить постановления, которые мы высылаем на адрес собственника. Оно хранится, как записано в законе, 7 дней. Некоторые находятся в отпуске или на дачах в поездках, не успевают получать постановления. Сейчас появилась возможность получать онлайн ровно такое же постановление с фотоматериалом с датой и временем фиксации.

С 1 сентября появляется дополнительное новшество, о котором много говорили. Оно касается жалоб. Это просто страшно называется - жалобы. Я как собственник продал машину иному лицу. Иное лицо продолжает ездить и нарушает правила движения. Мы информацию о новом собственнике не имеем, штрафы автоматически выносятся в отношении собственника, который в свое время зарегистрировал транспортное средство. В таком случае гражданин имеет право подать в адрес ЦАФАП жалобу, приложив договор купли-продажи, заявить требование об отмене вынесенного постановления и привлечению к административной ответственности нового собственника.

Раньше собственник мог подать такое обращение только на бумажном носителе с личной подписью. По жалобам в электронном виде мы разъясняли порядок подачи - гражданин должен заверить обращение цифровой подписью. С 1 сентября у граждан, зарегистрированных на сайте госуслуг и имеющих электронную цифровую подпись, будет возможность подать жалобу в электронном виде.

- По поводу знаков. Для чего это сделано? Люди не будут знать, работает камера или нет. Для чего все это нужно?

- Во-первых, правила дорожного движения никто не отменяет. Если на дороге установлен знак ограничения скорости 40 км в час, наличие предупреждения не отменяет его действие. Все равно на данном участке есть ограничение. Многие обращаются с таким вопросом: я ехал со скоростью 62 километра в час. И превысил скорость движения всего лишь на 2 километра в час. Разъясняем: скорость движения на данном участке ограничена 40 километрами. Не 42, не 43, 35, не 60. Ограничение - 40.

Почему правительство приняло такое решение? На наших дорогах огромное количество информации в виде табличек 8.23. Может быть, зачастую водителя отвлекает. В любом случае, правительством принято решение, мы должны его исполнять. Обязательно должен быть установлен знак 6.22 на въезде в населенном пункте, если там возможна работа фотовидеофиксации. Вне населенного пункта знак 6.22 за 150-300 метров до возможно работающего комплекса.

До 1 сентября наши передвижные комплексы работали и информировали при помощи размещения аншлагов переносных. Сотрудники ГБУ «Псковавтодор» выехали на место работы, согласно дислокации утвержденной начальником областного ГАИ, выставили аншлаги 8.23, что на данном участке идет фотовидеоконтроль, спокойно работают. С 1 сентября никаких аншлагов, никаких табличек дополнительной информации быть не должно. Должен быть стационарно размещенный на стойке знак 6.22 либо совместно со знаком, который влечет какие-либо ограничения: «запрещен обгон» либо «ограничение скорости».

- На ваш взгляд, нововведение увеличит количество нарушений в городе?

- Оно вряд ли изменит количество поступающих в наш адрес постановлений. Кто-то воспитан родителями на соблюдение правил дорожного движения и придерживается правил на наших дорогах. А кто-то - нет. Наличие таблички или ее отсутствие не приведет ни к увеличению, ни к уменьшению нарушений. К следующей нашей беседе после 1 сентября готов на цифрах показать, увеличилось или уменьшилось количество штрафов. На сегодняшний день это пока наши фантазии.

- Камеры в городе сейчас фиксируют скоростной режим, стоп-линию, что еще?

- До 2020 года - только превышение скорости. На сегодняшний день работают 26 комплексов в городе. В 2021 году к нам пришли комплексы, которые способны фиксировать нарушения правила проезда перекрестков. Столичные города этим пользуются уже давно, для нас это первый опыт. Это нарушение остановки на запрещающий сигнал перед стоп-линией. Когда загорается запрещающий сигнал светофора, водитель обязан остановиться перед стоп-линией.

Именно ключевое слово – перед. Многие водители понимают так: если передний бампер не пересек, но колесами ты заехал за стоп-линию, я ничего не нарушаю. Крайняя точка в транспортном средстве – это передний бампер. Если ты пересек начало стоп-линии крайней точкой – это государственный регистрационный знак - комплекс это уже фиксирует. Статья 12.12, часть 2, собственник привлекается к ответственности со штрафом 800 рублей.

Дополнительно еще у нас фиксируется проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Если водитель начинает движение на красный сигнал светофора или сочетание красного и желтого и пересекает стоп-линию, его действие квалифицируется как нарушение правил проезда перекрестков. Нарушитель привлекается к ответственности со штрафом 800 рублей. Таких нарушений у нас в достатке. Я удивляюсь менталитету наших граждан, когда водитель, не снижая скорости на чистый красный сигнал светофора, пересекает перекресток. Другие водители, пересекающие на зеленый, вынуждены применять меры экстренного торможения. Это фиксируется на видео. Когда просматриваешь такие записи, иногда просто волосы поднимаются, когда наблюдаешь, что творят наши водители.

На сегодняшний момент у нас в городе существуют три места, где комплексы работают с нарушениями правил проезда перекрестков.

Рижский проспект - Максима Горького;

Октябрьский проспект – Гражданская;

Коммунальная – Западная;

Эти камеры фиксируют нарушение правил проезда перекрестков. Основная функция этих камер - фиксация превышения скорости, и дополнительная - проезд на запрещающий сигнал светофора и стоп-линия.

Что к нам приходит в этом году? На сегодняшний момент в режиме тестирования находится комплекс на 13-м километре автодороги Псков — Гдов у поворота на деревню Богданово. Раньше там был просто «скоростемер», на данном участке есть ограничение скорости. Сейчас подрядчик поставил дополнительный модуль фиксации выезда на встречную полосу. На сегодняшний момент это тоже для нас новость. Пока он работает в режиме тестирования, мы работаем над доведением фотоматериалов до стопроцентного качества и изучаем судебную практику по данному поводу. Число таких комплексов будет увеличиваться.

На сегодняшний день администрация области готова расширить спектр возможностей комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. До конца года нам должны поставить стационарный комплекс по нарушениям правил остановки и стоянки. На данный момент определили уже адрес тестового использования в Пскове. После этого будет принято решение, на каком участке этот комплекс мы поставим. Окончательно эту точку пока не определили.

До конца года хотим оттестировать фиксацию нарушений правил проезда пешеходных переходов. На протяжении ряда лет фиксируется ряд пешеходных переходов, где допускаются наезды на граждан, переходящих переходы. Раньше шли путем ликвидации переходов, например, Октябрьский проспект потерял ряд переходов. На рабочем совещании в администрации Псковской области решено установить комплекс на один из таких переходов. Рассматриваются переход на улице Поземского у мясокомбината. Вторая «больная точка» - Овсище, улица Алексея Алехина у дома № 1, где в прошлом году пешеходы получили ранения. На какой-то из этих точек будем фиксировать. На видео будет четко видно, где водитель не пропускает или сам пешеход начнет движение перед близко идущим транспортом. Это к нам придет, будем знакомиться и тестировать.

Уже установлены комплексы на двух железнодорожных переездах в Локне и в Себежском районе, где электричка столкнулась с белорусским панелевозом, погибли машинист и его помощник. Там уже размещены комплексы, сейчас будет происходить процесс опытной эксплуатации передачи их в собственность «Псковавтодору». После принятия документов начнется тестирование комплексов.

На сегодняшний день в Псковской области установлены два весогабаритных комплекса. Один находится на автодороге Псков – Гдов – Сланцы, между Гдовом и Сланцами. Рамка измеряет ширину и длину транспортного средства. Вмонтированные в проезжую часть весы следят за превышением весовых параметров. Второй комплекс смонтирован на территории Плюсского района на автодороге вблизи населенного пункта Ляды. Там по результатам мониторинга большое количество транспорта перевозит лес, разбивают дорогу.

В планах администрации Псковской области установить 9 таких комплексов до 2024 года. Следующий такой комплекс планируют построить в Порхове на въезде со стороны населенного пункта Лудони. В сентябре приступим к тестированию весогабаритных комплексов.

68 комплексов фотовидеофиксации

- Насколько выросло количество нарушений?

- До 2020 года на территории Псковской области имелось 25 комплексов фотовидеофиксации и 8 передвижных комплексов. На сегодняшний момент имеем 65 комплексов по области, даже можно сказать - 68. Три новых установили. Один в Неелово на автодороге Псков - Старый Изборск, второй - на автодороге Р-23 СПб - Пустошка - Невель в районе гостиницы «Балтхаус» в Крестах, направление на пешеходный переход к сельхозтехникуму. Третий - населенный пункт Лобок Невельского района. 65 действующих комплексов, и еще три находятся в режиме тестирования.

В прошлом году нашим подразделением вынесено 211 тыс. постановлений. А за семь месяцев 2021 года 340 тыс. мы уже вынесли постановлений. Это не предел с учетом того, что администрация Псковской области планирует на второе полугодие размещение еще порядка 40 комплексов дополнительно. Нагрузку мы уже на себе почувствовали, она увеличилась значительно.

- А если перевести в деньги?

- 334 тыс. 648 постановлений на сумму 188 млн 063 тыс. 700 рублей вынесено за 7 месяцев 2021 года. Поступило в бюджет 81 млн 707 тысяч 746 рублей. В сравнении с прошлым годом в дорожный фонд Псковской области поступило только за 7 месяцев 30 млн 937 тыс. 960 рублей. Количество постановлений практически втрое увеличилось. В прошлом году наложено 69 миллионов. Нагрузка увеличилась не только по вынесению постановлений. Больше 2100 жалоб постановлений обжаловано в 2020 году. В этом году 1800 рассмотрели только за 7 месяцев.

- Последнее время реже стали попадаться передвижные комплексы. Где они сейчас задействованы?

- В 2020 году у нас работало 8 комплексов. Администрация Псковской в начале года закупила еще 8. Очень злободневный вопрос, практически ежедневно в контакте, и сюда бывают обращения о том, что якобы с передвижками работают частники. Один мужчина с нездоровой психикой даже стрелял в Порховском районе. Остановился, вернулся, выстрелил из охотничьего ружья в комплекс и в автомашину сотрудника, заявляя, что частники зарабатывают деньги. Все передвижные комплексы принадлежат администрации Псковской области. Предприятие называется ГБУ Псковской области «Псковавтодор».

В прошлом году комплексов было 8. 2 человека и 2 комплекса работали территориально в Стругокрасненском и Плюсском районах. 4 комплекса было в Пскове, работали на близлежащих территориях: сам Псков, Псковский, Палкинский и Островский районы. 2 человека и 2 комплекса было в Великих Луках.

В первом полугодии добавились 8 комплексов. Два комплекса в Дедовичском и Порховском районе. Два человека и два комплекса появились в Бежаницком и Пушкингорском районах. Еще два в Гдове. Физически их стало больше и постановлений тоже стало больше. На сегодняшний день администрация закупила еще 8 комплексов и еще 4 автомашины. В прошлом году было 8, на текущий момент - 16, к концу года их будет 24.

Бытует мнение, что сотрудники, которые работают с этими комплексами, выискивают самый хлебный участок и выставляют там комплексы, чтобы заработать на этом себе деньги. Ежемесячно руководитель областного ГАИ либо заместитель утверждает дислокацию на работу каждого комплекса, территориально расписан каждый день, где люди должны работать. Допустим, расписано, что комплекс должен работать в населенном пункте Крюки 1, 7, 14, 16, 22, 28 числа в этом месяце. В этой дислокации сразу расписано, что не просто так работаем в Крюках. 28.03.2021 совершено ДТП, погибло два несовершеннолетних. Водитель автомобиля сбил детей, мальчика и девочку, которые двигались на скутере. По каждому комплексу мы можем отчитаться, в связи с чем комплекс работает. Есть ряд критериев, почему работает комплекс. Первый – аварийность. Второе – обращение граждан. Третий - обращения глав волостей и депутатов. Если мы понимаем, что это действительно густонаселенный пункт для Псковской области, мы реагируем. Может быть не в таком порядке как на автодороге Санкт-Петербург – Киев, но на регулярной основе выставляем комплексы.

«Безопасность пешеходов значительно важнее»

- Юрий Анатольевич, вы сегодня рассказывали про штраф за стоп-линию. Вопрос скорее не к вам, а к законодателю. Часто приходится слышать от водителей про несоразмерность наказания. Человек, который немножко бампером заехал за стоп-линию получает штраф в 800 рублей, а превысивший скорость получает всего лишь 500 рублей. Многие считают это более опасным нарушением. Насколько это справедливо, на ваш взгляд?

- Я думаю, справедливо. Стоп-линия либо установленный с правой стороны знак «Стоп» не просто так установлены. При сдаче экзаменов перед стоп-линией фишка стоит. Наезд на фишку является нарушением и наказывается штрафными баллами. Это должно приучить водителя не подъезжать на установленное законом расстояние к пешеходному переходу. Кто-то подъехал на пять метров, кто-то встал на самом пешеходном переходе. Существует такой ограничитель как стоп-линия, чтобы пешеходы чувствовали себя безопасно. Есть своеобразный фарватер - пять метров до пешеходного перехода. Зачастую пешеходы «режут» этот фарватер, начиная переходить проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеходы – это наиболее незащищенные граждане на проезжей части. А водитель еще сидит в металлической капсуле и защищен подушками безопасности. Поэтому я считаю, безопасность пешеходов значительно важнее.

Если сравнивать штрафы с соседней Прибалтикой… Приведу пример. Работая на дороге, подхожу к водителю, который стоит на хорошей машине под знаком «Остановка запрещена». Он час назад приехал из Прибалтики и бегал перекусить. «А сколько у вас штраф?». «1500 рублей» «Я за превышение скорости отдал 700 евро два часа назад. Я согласен. Пишите, я пока покурю».

Так что штрафы несоразмерны. 250 рублей за допущенное нарушение – дело не в деньгах, не в сумме, которую ты обязан оплатить. Дело в некоем ограничителе, который ломает менталитет. Только вчера в отношении одного товарища вынесено 58 постановлений об административных правонарушениях за 2 месяца. Менталитет такого гражданина штрафами в 250-500 рублей не сломать. Может быть, при увеличении штрафа человек лично поймет. А может быть, воздействуя через семью, получится заставить соблюдать правила дорожного движения? Супруга скажет у меня помада новая не появилась, куда ты деньги дел? А я штрафы оплатил.

Комплекс фотовидеофиксации на Октябрьском проспекте Пскова поменяет место дислокации

- Раньше был установлен комплекс фотовидеофиксации на улице Поземского, 64. Сейчас идет реконструкция дороги. Куда перевесили комплекс с улицы Поземского?

- Комплекс поменял дисклокацию, он установлен сейчас на улице Инженерной, дом 3, у газовой заправки. На этом перекрестке два закрытых поворота со стороны газовой заправки и с улицы Ипподромной, опасный выезд.

- Комплекс вернется на Поземского после реконструкции?

- Если после реконструкции будет восстановлен пешеходный переход. Раньше там был довольно опасно пешеходный переход между автобусными остановками, по которому ребята с ранцами ходили в школу, их на регулярной основе травмировали. Много говорят что камеры нацелены на зарабатывание денег. На самом деле практически в каждом месте установки комплекса тишина и спокойствие.

Порядка 10% установленных камер каждый год должны ротироваться по области, если в течение года после установки этот участок дороги ушел из числа аварийных. Комплекс, который стоит в Пскове на Октябрьском проспекте напротив кинотеатра «Победа» сейчас поменяет дислокации на перекресток Октябрьский - Вокзальная напротив «Максимуса» с направлением фиксации на опасный пешеходный переход. Мы уже определили 5 адресов по области, где комплексы перенесут.

Подготовил Денис Бахтин