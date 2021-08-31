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В России появился новый дорожный знак

С 1 сентября на российских дорогах таблички, предупреждающие о камерах фотовидеофиксации, заменили на новый знак, информирующий о контроле на трассе в целом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.

Новый знак 6.22 «Фотовидеофиксация» заменит одноименную табличку 8.23. Помимо одинакового названия, у указателей также одинаковый внешний вид, однако их значение теперь принципиально отличается.

Вместо того, чтобы устанавливать табличку у каждой дорожной камеры, знак будут ставить в начале пути без уточнения конкретного расстояния до начала контроля. Если раньше на дороге водителя ждало десять камер, он увидел бы и десять знаков. Теперь же автоматических комплексов фотовидеофиксации стало так много, что установить перед каждым предупреждение стало проблематично.

Знак могут устанавливать на въезде в населенный пункт, но действует он на всей территории.

Знак «Фотовидеофиксация» можно установить вместе со знаками «Начало населенного пункта», а за пределами городов или сел - на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля. Также его можно применять с табличками 8.1.1 «Расстояние до объекта», 8.13 «Направление главной дороги» и 8.14 «Полоса движения».