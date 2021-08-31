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Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах

Министерство юстиции планирует добавить новые штрафы для автомобилистов в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на ведомство, передает РИА Новости.

В публикации отмечается, что межведомственная группа работает надо документом уже несколько месяцев, а наказывать водителей по новым статьям начнут не раньше нового года.

ГИБДД планирует расширить список нарушений, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. К существующим добавятся такие, как использование стертых покрышек, разной резины спереди и сзади, а также шин не по сезону.

Кроме того, наказывать будут за поврежденный бампер и незаконные лебедки, отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем. За все эти нарушения планируется взыскивать штраф 500 рублей.

Также платить придется водителям, в чьих машинах горит индикатор неисправности двигателя Check Engine, а на лобовом стекле установлены помехи для обзорности. Штраф грозит и тем, у кого отсутствуют или не работают фароочистители, автокорректоры либо есть другие проблемы с оптикой.

Ужесточится наказание за езду без техосмотра: вместо нынешних 500-800 рублей за отсутствие диагностической карты придется заплатить две тысячи.

За езду без ОСАГО штраф не изменится, но теперь нарушение сможет фиксировать не только инспектор ГИБДД, но и камеры фотофиксации.

Появится отдельное наказание для пьяных водителей с детьми. Сейчас наличие несовершеннолетних в салоне у нетрезвого автомобилиста никак не влияет на наказание, однако в новом году таких нарушителей будут штрафовать на 50 тысяч рублей и лишать прав на три года.

В новом КоАП пропишут понятие «средняя скорость», и теперь оспорить в суде штраф за превышение ее разрешенных пределов станет невозможным.

В 2022 году введут федеральный штраф за мойку в неположенном месте - до двух тысяч рублей. Появится штраф за проезд и парковку на газоне - до четырех тысяч, и на детских и спортивных площадках - до пяти тысяч.

Помимо прочего, в России начнут штрафовать за брошенный во дворах автохлам. В КоАП пропишут определение этого понятия - автомобиль, у которого нет одной или нескольких кузовных деталей - капота, двери, замка двери кузова или кабины, запора горловин цистерн, пробки топливного бака, либо нет хотя бы одного стекла, внешнего светового прибора, колеса или шины. Также автохламом признают сгоревшую машину. Владельцу такого автомобиля придется заплатить от одной до трех тысяч рублей.

Известно также, что нештрафуемый порог превышения скорости останется не действующем уровне - 20 километров в час.