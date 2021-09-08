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АвтоМир / Официально

«Единая Россия» выступила за отмену обязательного техосмотра

08.09.2021 08:10|ПсковКомментариев: 2

Парламентарии от «Единой России» вместе с правительством доработают законопроект об отмене обязательного техосмотра, его внесут в Госдуму и оперативно примут в новом созыве. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Фракция "Единой России" предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет», — цитирует политика пресс-служба партии.

Андрей Турчак сообщил, что при сборе предложений в народную программу «Единой России» поступило большое количество обращений по поводу упрощения процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов. 

«Действующие правила проведения техосмотра уже морально устарели, они были приняты в 1994 году. Все процедуры превратились в банальную формальность. И многие это воспринимают, как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО», — отметил секретарь Генсовета «Единой России».

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, одобрила инициативу по упрощению процедуры техосмотра. «Предложение парламентариев "Единой России" давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», — сказал зампред правительства, отметив, что «за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля, в первую очередь, должен следить собственник».

Вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя страны. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе десяти лет. Сейчас регулярный техосмотр становится обязательным по истечении четырех лет с даты выпуска транспортного средства.

Теги: #Единая Россия #правительство #техосмотр #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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