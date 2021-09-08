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АвтоМир / Официально

Псковское ГИБДД призывает выбирать легальных перевозчиков для школьных групп

10.09.2021 17:02|ПсковКомментариев: 0

УГИБДД УМВД России по Псковской области напоминает о возможных угрозах жизни и здоровью детей при использовании услуг недобросовестных перевозчиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, с начала нового учебного года на территории региона возрастает количество детских перевозок автобусами на экскурсионные, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Сотрудники ГИБДД постоянно контролируют организованные перевозки групп, регулярно напоминают организаторам экскурсий о том, какие документы требуются, а также осуществляют проверку водительского состава и задействованного транспорта.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует выбирать проверенные пассажирские предприятия, имеющие положительные характеристики на рынке услуг, ведь официальный перевозчик может обеспечить пассажиру надлежащие условия перевозки. Пользуясь услугами «частника», клиент не может быть уверен в исправности транспортного средства, не говоря уже о профессионализме водителя. У легальных перевозчиков эти вопросы находятся на постоянном контроле: машины проходят систематические техосмотры и профилактические ремонты, водители перед каждой сменой освидетельствуются врачом и только после этого выпускаются в рейс, отметили в ведомстве.

«Большое значение имеет страхование жизни и здоровья пассажира, под условия которого автоматически попадают все пассажиры легального перевозчика. Вышеперечисленные условия в совокупности обеспечивают определенные гарантии безопасности, а при возникновении страховых случаев можно будет рассчитывать на возмещение вреда», - отметили в УГИБДД.

Согласно требованиям постановления правительства РФ от 23.09.2020 №1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», для осуществления организованной перевозки группы детей автобусами необходимо использовать автобус соответствующий установленным техническим требованиям, среди которых наличие тахографа, ремни безопасности и проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета, прохождение технического осмотра.

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители:

а) имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года из последних 2 лет;

б) прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными министерством транспорта РФ в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»;

в) прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном министерством здравоохранения РФ;

г) не привлекавшиеся в течение одного года до начала организованной перевозки группы детей к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством или административного ареста за правонарушения в области дорожного движения.

При осуществлении организованной перевозки группы детей водитель обязан иметь при себе договор фрахтования (если организованная перевозка группы детей осуществляется по договору фрахтования) и документ, составленный в произвольной форме, содержащий сведения о маршруте перевозки, в том числе о:

а) пункте отправления;

б) промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей;

в) пункте назначения;

г) местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха (при многодневных поездках) - в случае организованной перевозки группы детей в междугородном сообщении.

Ответственность за нарушение требований к организованной перевозке групп детей автобусами установлена статьей 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В ГИБДД также напомнили, что подать уведомление о предстоящей организованной поездке можно в электронной форме, воспользовавшись специализированным сервисом, созданным на сайте ГИБДД (гибдд.рф), гарантирующим передачу уведомления в режиме реального времени в базу данных, где оно сразу же становится доступно для рассмотрения сотруднику Госавтоинспекции.

«Уважаемые родители, педагоги! В целях обеспечения детской безопасности убедительно рекомендуем пользоваться услугами легальных перевозчиков и обращаем внимание на недопустимость пользования услугами недобросовестных перевозчиков! Сохраняйте жизнь и здоровье детей, не подвергайте их опасности!» - призвали в ГИБДД по региону.

Теги: #ГИБДД #безопасность #дети #пассажирские перевозки
Источник: Псковская Лента Новостей
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