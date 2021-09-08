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«Псковпассажиравтотранс» приглашает на работу водителей автобусов

Водителей автобусов категории D и DE приглашают на работу в городе, на междугородних и международных перевозках. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

На работу приглашает «Псковпассажиравтотранс» и обещает зарплату от 35 тысяч рублей.

Условия работы:

сменный режим работы;

оформление по ТК РФ;

официальная заработная плата;

форменная одежда;

оплата при участии в ремонте;

бесплатный проезд в городских автобусах предприятия;

стоимость обеда в столовой - до 130 рублей.

Социальный пакет:

периодическое медицинское обследование;

подвоз к месту работы утром;

подвоз в район проживания в ночное время;

оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 дней;

оплата больничного листа;

оплата стоимости детских путёвок в загородные оздоровительные лагеря ГП Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» до 85%;

бесплатное переобучение на требуемые категории.

Кандидат должен соответствовать профессиональным и квалификационным требованиям (приказ №287 от 28.09.2015 года Министерства транспорта РФ).

Резюме следует направлять по электронной почте: pskbus-kadry@yandex.ru. Телефоны отдела кадров: 8 (8112) 29-49-26, 690-654.

Напомним, ранее и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на сайте губернатора, отвечая на обращение местного жителя, заявил, что в «Псковпассажиравтотрансе» ощущается острая нехватка водителей и кондукторов. Позже в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» прокомментировали ситуацию и назвали причины образовавшегося дефицита кадров.