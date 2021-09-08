«Псковпассажиравтотранс» приглашает на работу водителей автобусов

Водителей автобусов категории D и DE приглашают на работу в городе, на междугородних и международных перевозках. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
На работу приглашает «Псковпассажиравтотранс» и обещает зарплату от 35 тысяч рублей.
Условия работы:
Социальный пакет:
Кандидат должен соответствовать профессиональным и квалификационным требованиям (приказ №287 от 28.09.2015 года Министерства транспорта РФ).
Резюме следует направлять по электронной почте: pskbus-kadry@yandex.ru. Телефоны отдела кадров: 8 (8112) 29-49-26, 690-654.
Напомним, ранее и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на сайте губернатора, отвечая на обращение местного жителя, заявил, что в «Псковпассажиравтотрансе» ощущается острая нехватка водителей и кондукторов. Позже в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» прокомментировали ситуацию и назвали причины образовавшегося дефицита кадров.