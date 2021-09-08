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Псковичей проинформировали о наиболее загруженных днях в МРЭО ГИБДД

Наибольшее количество заявлений на предоставление государственных услуг в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области подается во вторник и субботу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Жителям региона напоминают режим работы МРЭО в Пскове:

Вторник Среда (1 и 3 среда месяца - до 12.30) Четверг Пятница Суббота Часы работы 8.30-18.15 8.30-18.15 8.30-18.15 8.30-18.15 8.30-17.00 Перерыв 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00

В ведомстве также отметили, что самым востребованным временем обращения в подразделение является первая половина дня - с 8.30 до 12.30. В остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше, подчеркнули в ГИБДД.

«Рекомендуем планировать время посещения МРЭО города Пскова с учетом загруженности отдела во избежание образования очередей и соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», - добавили в ведомстве.