←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в МРЭО Живая очередь
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Что русскому хорошо то китайцу...
Правила замены масла
Как не запустить автомобиль
Почему нужно менять резину сейчас?
Какой автомобиль надежнее?
Кто на чем экономит при обслуживании?
Кольцо с дровяником
Чем опасен дождь для авто
Все ограничения движения
Узнаешь себя?
Остановку? Да пусть переносят
ещё Официально 08.09.2021 08:107 «Единая Россия» выступила за отмену обязательного техосмотра 10.09.2021 21:480 Псковичей проинформировали о наиболее загруженных днях в МРЭО ГИБДД 10.09.2021 17:020 Псковское ГИБДД призывает выбирать легальных перевозчиков для школьных групп 10.09.2021 11:255 «Псковпассажиравтотранс» приглашает на работу водителей автобусов 09.09.2021 09:290 Цены на российские легковые автомобили выросли почти на 3% за неделю 08.09.2021 08:107 «Единая Россия» выступила за отмену обязательного техосмотра
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

Псковичей проинформировали о наиболее загруженных днях в МРЭО ГИБДД

10.09.2021 21:48|ПсковКомментариев: 0

Наибольшее количество заявлений на предоставление государственных услуг в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области подается во вторник и субботу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Жителям региона напоминают режим работы МРЭО в Пскове:

 

Вторник

Среда

(1 и 3 среда месяца - до 12.30)

Четверг

Пятница

Суббота

Часы работы

8.30-18.15

8.30-18.15

8.30-18.15

8.30-18.15

8.30-17.00

Перерыв

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-14.00

12.30-14.00

В ведомстве также отметили, что самым востребованным временем обращения в подразделение является первая половина дня - с 8.30 до 12.30. В остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше, подчеркнули в ГИБДД. 

«Рекомендуем планировать время посещения МРЭО города Пскова с учетом загруженности отдела во избежание образования очередей и соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», - добавили в ведомстве. 

Теги: #псков #МРЭО #режим работы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 555 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
10.09.2021, 21:480 Псковичей проинформировали о наиболее загруженных днях в МРЭО ГИБДД 10.09.2021, 20:480 Ребенка сбили на Октябрьском проспекте в Великих Луках 10.09.2021, 17:020 Псковское ГИБДД призывает выбирать легальных перевозчиков для школьных групп 10.09.2021, 16:330 ДТП на площади Ленина затрудняет движение транспорта в сторону Запсковья
10.09.2021, 16:321 Автомобилист возмутился километровым пробкам на дороге Неелово - Псков 10.09.2021, 13:511 На Гдовской трассе в Псковском районе завершают укладку асфальтобетона 10.09.2021, 11:431 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Локнянском районе 10.09.2021, 11:255 «Псковпассажиравтотранс» приглашает на работу водителей автобусов
10.09.2021, 11:013 Четыре новых светофора установят в Пскове 10.09.2021, 10:400 Из-за ДТП с фурой в Великих Луках заблокирован центр города 10.09.2021, 10:140 Водители двух автомобилей пострадали в ДТП на улице Ипподромной в Пскове 10.09.2021, 09:410 Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Локнянском районе
09.09.2021, 23:2416 Проектировщик разработает два варианта расположения временного моста через Великую в Пскове 09.09.2021, 22:031 Дорожные знаки установили на новом круговом перекрестке в Пскове 09.09.2021, 18:271 ДТП произошло у школы №23 в Пскове 09.09.2021, 16:390 Автомобиль столкнулся с автобусом в Пскове
09.09.2021, 14:340 Водитель «Нивы» пострадал в ДТП на улице Инженерной в Пскове 09.09.2021, 13:220 Движение транспорта перекроют на нескольких улицах Великих Лук 12 сентября 09.09.2021, 11:210 Псковича осудили за ДТП, в котором погибла его знакомая 09.09.2021, 10:425 Автомобилист сбил пенсионерку в Пскове
09.09.2021, 09:290 Цены на российские легковые автомобили выросли почти на 3% за неделю 09.09.2021, 08:530 Несколько дворов отремонтируют на Рижском проспекте в Пскове 09.09.2021, 08:214 Новый поворот судебной практики создала женщина-водитель из Пскова 09.09.2021, 07:323 Цены на бензин в России снизились впервые за год
08.09.2021, 17:548 Перспективы ремонта тротуара у «Культтоваров» обсудили в Пскове 08.09.2021, 16:451 Подписан контракт на ремонт моста в Пушкиногорском районе за 300 млн рублей 08.09.2021, 15:350 Мотоцикл и «Хендай» столкнулись в Великих Луках 08.09.2021, 15:263 Новую разметку наносят на улице Ленина в Пскове
08.09.2021, 15:082 Бортовые камни устанавливают на новом круговом перекрестке в Пскове 08.09.2021, 09:190 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе 08.09.2021, 08:107 «Единая Россия» выступила за отмену обязательного техосмотра 07.09.2021, 20:200 Движение транспорта по улице Красноармейской временно закроют в Пскове
07.09.2021, 20:000 Женщина погибла в ДТП в Пустошкинском районе 07.09.2021, 16:570 Светофор на перекрестке у торгового центра в Пскове отключат 7 сентября 07.09.2021, 15:100 Масштабные дорожные работы планируется продолжить в Великих Луках 07.09.2021, 13:400 К началу учебного года вблизи школ Пскова обновили искусственные неровности
07.09.2021, 12:490 Нелидовский проезд ремонтируют в Великих Луках 07.09.2021, 11:560 Пассажирка «Ауди» пострадала в тройном ДТП в Великих Луках 07.09.2021, 11:491 На сэкономленные при ремонте Крестовского шоссе средства проведут благоустройство 07.09.2021, 11:300 Молодой человек пострадал при наезде автомобиля на ограждение в Великолукском районе
07.09.2021, 09:491 Учебная автомашина попала в ДТП на Запсковье 07.09.2021, 09:379 Водитель машины ДПС, ставший участником ДТП в Пскове, спешил на пожар 06.09.2021, 23:031 Шлагбаум упал на грузовик в Великих Луках 06.09.2021, 15:060 Пенсионерку на скутере сбил автомобилист в Великих Луках
06.09.2021, 14:540 Участки дороги в Пустошкинском районе закроют из-за тренировок по ралли 06.09.2021, 13:430 Уснувший за рулем водитель спровоцировал ДТП в Великолукском районе 06.09.2021, 09:505 В Пскове машина ДПС врезалась в автомобиль под управлением пенсионера. ВИДЕО 06.09.2021, 09:150 Три человека погибли на дорогах Псковской области за неделю
05.09.2021, 22:2617 Ограничительные столбы установили в центре Пскова, чтобы прекратить нарушения ПДД 05.09.2021, 20:122 Подрядчик приступил к ремонту улицы Фрунзе в Пскове 05.09.2021, 16:079 Эксперты перечислили три признака, при которых нужно избавляться от автомобиля 05.09.2021, 13:241 Утром пьяный водитель попал в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
05.09.2021, 12:050 Россиян предупредили о новых автомобильных штрафах 04.09.2021, 17:407 Круговое движение монтируют на перекрестке улиц Шестака и Доставалова в Пскове 04.09.2021, 14:000 Две иномарки столкнулись на участке с круговым движением в Пскове 04.09.2021, 11:000 Водитель пострадал в ДТП в Островском районе
04.09.2021, 10:200 Пенсионер погиб в ДТП в Стругах Красных 03.09.2021, 17:141 Депутат от ЛДПР добился решения дорожной проблемы в деревне Кирово 03.09.2021, 16:002 Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах 03.09.2021, 15:160 Псковичам напомнили о самых загруженных днях в МРЭО ГИБДД
03.09.2021, 14:320 В Великолукском районе автомобилист выехал из шиномонтажа и попал в ДТП 03.09.2021, 12:370 В Невельском районе водитель «Фольксвагена» выехал на встречку и совершил ДТП 03.09.2021, 12:041 Более 60 фонарей установили на дороге в Псковском районе 03.09.2021, 10:070 Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Великих Луках
03.09.2021, 09:451 Расписание автобуса №8А изменится с 4 сентября в Пскове 03.09.2021, 08:330 Фура съехала в кювет к частным домам в Порхове 02.09.2021, 18:440 Заказные перевозки могут организовать на кладбища «Орлецы» и «Белый Мох» 02.09.2021, 17:211 Мост через Шелонь в Дновском районе отремонтируют за 300 млн рублей
02.09.2021, 16:162 Участники ДТП занимают полосу движения в центре Пскова 02.09.2021, 14:130 Изменить требования к тонировке автомобилей призывают либерал-демократы 02.09.2021, 13:087 В «Псковпассажиравтотрансе» прокомментировали нехватку водителей и кондукторов 02.09.2021, 12:443 ДТП с участием пешехода произошло в Пскове
02.09.2021, 11:391 В Пскове отремонтировали улицу в рамках муниципальной программы 02.09.2021, 10:403 Тройное ДТП устроил молодой пскович на улице Коммунальной 02.09.2021, 10:011 С 1 сентября в Пскове стартует акция «Экономьте на поездках с картой Visa» 02.09.2021, 09:560 В Новосокольническом районе водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.