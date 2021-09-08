За неделю в ДТП на дорогах Псковской области два человека погибли и 19 пострадали

За минувшую неделю на дорогах Псковской области погибли два человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.
С 6 по 12 сентября сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1778 административных правонарушений. Задержали 51 водителя, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, из них повторно пьяными за руль сели 10 человек.
За указанный период на территории области зарегистрировали 13 ДТП, в результате которых два человека погибли, 19 — получили травмы.
Региональное управление ГИБДД УМВД России призывает неукоснительно соблюдать ПДД и беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.