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АвтоМир / Официально

За неделю в ДТП на дорогах Псковской области два человека погибли и 19 пострадали

13.09.2021 09:44|ПсковКомментариев: 0

За минувшую неделю на дорогах Псковской области погибли два человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

С 6 по 12 сентября сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1778 административных правонарушений. Задержали 51 водителя, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, из них повторно пьяными за руль сели 10 человек.

За указанный период на территории области зарегистрировали 13 ДТП, в результате которых два человека погибли, 19 — получили травмы.

Региональное управление ГИБДД УМВД России призывает неукоснительно соблюдать ПДД и беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.

Теги: #ДТП #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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