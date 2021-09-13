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Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесли в Госдуму

Законопроект об отмене обязательного техосмотра для владельцев автомобилей и мотоциклов внесла «Единая Россия» в Государственную думу. Об этом сообщает РБК со ссылкой Telegram-канал партии.



Обязательным техосмотр, в случае принятия законопроекта, останется для владельцев транспортного средства, с момента производства которого прошло больше четырех лет, а также для постановки на учет, смене владельца, изменении конструкции автомобиля или замены его основного компонента.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей.