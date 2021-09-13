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Псковичам дали советы по подготовке автомобиля к осеннему сезону

Время летит незаметно и очень стремительно. От жаркого лета останутся одни воспоминания, и настанет время критически взглянуть на свой автомобиль: готов ли он к осени и холодам? 7 простых советов для подготовки автомобиля к осеннему сезону Псковской Ленте Новостей дали в дилерском центре «Автотим Псков».

1. Проведите тщательную мойку автомобиля и химчистку салона. Важно очистить кузов от остатков реагентов и просушить коврики, чтобы исключить возникновение коррозии.

2. Осмотрите кузов на наличие сколов и повреждений. Любая царапина, скол, вмятина в будущем неизбежно приводит к ржавчине. Диагностика автомобиля на подъемнике позволяет более тщательно проверить состояние арок, подвески и днища.

3. Проверьте углы установки колес и при необходимости проведите их регулировку — это влияет не только на равномерный износ шин и управляемость, но и на безопасность, вашу и ваших пассажиров.

4. Если пришло время — пройдите плановое техническое обслуживание с заменой масла и масляного фильтра. При обслуживании обязательно проверьте и по необходимости замените салонный, топливный и воздушный фильтр — чтобы в салон автомобиля не попадали микробы и неприятные запахи.

5. Убедитесь, что заряд аккумуляторной батареи полный. Это гарантирует надежность при холодном пуске и значительно продлевает ее срок службы.

6. Обязательно проверьте состояние тормозной системы. Если тормозные диски и колодки сильно износились, их следует обязательно заменить.

7. В качестве финального аккорда позаботьтесь о своевременной смене летней резины на зимнюю.

Эти несложные, но в то же время важные рекомендации смогут продлить срок эксплуатации автомобиля и позволят вам наслаждаться комфортными поездками за рулем любимого автомобиля

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