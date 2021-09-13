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В Новом Изборске на нашли хозяина опасного моста

Суд обязал администрацию Новоизборской волости обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество, с заявлением о принятии пешеходного моста над железнодорожными путями на учет в качестве бесхозяйного. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Печорский районный суд установил, что деревню Новый Изборск Печорского района делит на две части железная дорога. С одной стороны расположен массив жилых домов, с другой - находятся магазины, школа, детский сад, аптека и кабинет врача общей практики.

Предполагается, что жители деревни должны переходить через железнодорожные пути по пешеходному мосту.

Мост находится в аварийном состоянии и местами имеет значительные разрушения, которые могут привести к гибели или причинению вреда здоровью граждан, заметили в ведомстве.

Сотрудник Псковской транспортной прокуратуры обратился в суд с иском и указал, что пешеходный мост является бесхозяйным объектом, в то время как мер по его постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества администрация СП «Новоизборская волость» не предпринимала.



Поскольку сведений, подтверждающих принадлежность указанного сооружения какому-либо физическому или юридическому лицу нет, это сооружение является бесхозяйным недвижимым имуществом, говорится в сообщении.

Суд удовлетворил исковые требования Псковской транспортной прокуратуры.