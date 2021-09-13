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АвтоМир / Официально

Водителей предупредили о новых санкциях за автомобильные шторки

16.09.2021 08:35|ПсковКомментариев: 0

Автомобильные шторки и каркасные сетки приравняли к тонировке — инспекторы ГИБДД выписывают штрафы и заставляют водителей снимать шторки, ссылаясь на ограничение обзорности. Об этом сообщает портал Autonews.

Как отмечает издание, первые сообщения об этом запрете появились еще весной, однако раньше сотрудники инспекции ограничивались предупреждением или штрафом размером в 500 рублей, а сейчас вместе с денежным взысканием начали выдавать автомобилистам предписание о снятии шторок в указанный срок или вообще заставляют снимать их на месте. Причиной таких действий инспекторов стало то, что теперь каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.

«За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор имеет право изъять неправильно установленные шторки на месте остановки водителя, а если их снять невозможно, то сотрудник выдаст требование, согласно которому у водителя будет 10 дней для их устранения», — пояснили в ГИБДД.

При этом, что если по истечении десятидневного срока водитель не устранит нарушения, автоинспекция в праве остановить регистрацию машины.

Теги: #ГИБДД #пдд #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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