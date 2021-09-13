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В МВД опровергли слухи об ужесточении наказания за «шторки» в автомобилях

Информация об усилении ответственности за установку в автомобиле шторок, ухудшающих обзор водителя, не соответствует действительности, эта санкция работает уже 10 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-центр МВД РФ.

Как отметили в ведомстве, ранее СМИ опубликовали сообщения об усилении административной ответственности за «установку дополнительных предметов, ограничивающих обзорность с места водителя (в частности, речь в материале идет о так называемых шторках и каркасных сетках)».

«МВД России разъясняет, что административная ответственность за данное правонарушение существует более 10 лет. Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно пункту 7.3. перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается», - говорится в сообщении.

Уточняется, что за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей, никаких изменений данной нормы не было и не планируется.