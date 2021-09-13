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В псковском МРЭО ГИБДД назвали наиболее загруженные рабочие дни

Наибольшее количество заявлений на предоставление государственных услуг в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области подают во вторник и субботу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД также добавили, что самым востребованным временем обращения в подразделение является первая половина дня - с 8.30 до 12.30. «В остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше», - подчеркнули в ведомстве.

«В связи с этим рекомендуем планировать время посещения МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области с учетом загруженности подразделения во избежание образования очередей», - добавили в областной Госавтоинспекции.