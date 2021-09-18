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Массовые проверки водителей пройдут в Пскове

Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 18 и 20 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Так, 18 сентября с 15.00 до 15.40 дорожные инспекторы будут проверять водителей на отрезке дороги улица Чудская – улица Ижорского Батальона.

Кроме того, 20 сентября с 12.30 до 13.10 сотрудники ГИБДД будут дежурить на площади Героев Десантников.

Основной целью отработки станет проверка наличия у водителей документов, предусмотренных правилами дорожного движения.