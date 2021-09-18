Псковичам разъяснили, когда для управления электросамокатом нужны водительские права

Действующие правила дорожного движения Российской Федерации прямо не предусматривают такого вида транспорта, как электросамокат. ПДД имеют градацию транспортных средств с электродвигателем и содержат понятия «велосипед», «мопед» и «мотоцикл». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.
В ГИБДД напомнили, что велосипед приводится в движение, как правило, мускульной энергией водителя, но может также иметь электродвигатель мощностью не более 250 Вт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч (электросамокат). Под мопедом понимается двух/трехколесный транспорт, максимальная скорость которого не более 50 км/ч, который может иметь электродвигатель с номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки от 250 Вт до 4 кВт. Мотоцикл – двухколесный транспорт, скорость которого более 50 км/ч и мощность двигателя не выше 15 кВт.
Поэтому, по словам специалистов, для целей ПДД самокаты делятся на три больших подгруппы:
В настоящее время, электросамокаты мощностью от 250 Вт до 4 кВт приравниваются к мопедам, отметили в ведомстве.
Эксперты пояснили, что водительское удостоверение для управления электросамокатом нужно только в тех случаях, когда самокат относится к категории М (мопеды) или А (мотоциклы).
«При этом, если у вас есть любая из других категорий (например, категория В), вы имеете право управлять мопедом. Считается, что у вас есть категория М», - заметили в ГИБДД.
За отсутствие прав во время езды на самокате большой мощности для его владельца предусмотрен штраф. Кроме того, ответственность владельца электросамоката наступает и в некоторых ситуациях, в частности, при езде без шлема или в нетрезвом виде, а также за оставление места ДТП.
Сотрудники ГИБДД имеют право остановить водителя электросамоката для проверки документов, а также в случае выявления признаков опьянения или других нарушений ПДД со стороны водителя, напомнили в ведомстве.
«Важно помнить, что водитель электросамоката - полноценный участник дорожного движения, который несет такую же ответственность за свои действия, как и водитель автомобиля. Поэтому не нужно недооценивать электросамокаты и считать их простым аттракционом», - подчеркнули в ГИБДД.