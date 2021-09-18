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Псковичам разъяснили, когда для управления электросамокатом нужны водительские права

Действующие правила дорожного движения Российской Федерации прямо не предусматривают такого вида транспорта, как электросамокат. ПДД имеют градацию транспортных средств с электродвигателем и содержат понятия «велосипед», «мопед» и «мотоцикл». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

«В 2021 году электросамокаты получили бешеную популярность за счет своей скорости, мобильности, эффектности и автономности. Не так давно электрические самокаты не являлись еще столь продуманными технически, как сейчас. Они были чем-то наподобие роликовых коньков, их максимальная скорость тогда не превышала 35 км/ч. Сейчас их скорость становится все больше, верхний ее показатель уже достигает скорости движения некоторых автомобилей. При этом есть как достаточно мощные, так и маломощные самокаты, на которых можно ездить только по дорожкам для велосипедистов, тротуарам, а также по пешеходным зонам. А дорогу на них можно пересекать лишь на пешеходном переходе и только пешком», - рассказали в ведомстве.

В ГИБДД напомнили, что велосипед приводится в движение, как правило, мускульной энергией водителя, но может также иметь электродвигатель мощностью не более 250 Вт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч (электросамокат). Под мопедом понимается двух/трехколесный транспорт, максимальная скорость которого не более 50 км/ч, который может иметь электродвигатель с номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки от 250 Вт до 4 кВт. Мотоцикл – двухколесный транспорт, скорость которого более 50 км/ч и мощность двигателя не выше 15 кВт.

Поэтому, по словам специалистов, для целей ПДД самокаты делятся на три больших подгруппы:

Мощность которых менее 250 Вт и скорость менее 25 км/ч – велосипеды Мощность которых от 250 Вт до 4 кВт и скорость не более 50 км/ч – мопеды Мощность которых от 4 кВт до 15 кВт, а скорость более 50 км/ч – мотоциклы.

В настоящее время, электросамокаты мощностью от 250 Вт до 4 кВт приравниваются к мопедам, отметили в ведомстве.

Эксперты пояснили, что водительское удостоверение для управления электросамокатом нужно только в тех случаях, когда самокат относится к категории М (мопеды) или А (мотоциклы).

«При этом, если у вас есть любая из других категорий (например, категория В), вы имеете право управлять мопедом. Считается, что у вас есть категория М», - заметили в ГИБДД.

За отсутствие прав во время езды на самокате большой мощности для его владельца предусмотрен штраф. Кроме того, ответственность владельца электросамоката наступает и в некоторых ситуациях, в частности, при езде без шлема или в нетрезвом виде, а также за оставление места ДТП.

Сотрудники ГИБДД имеют право остановить водителя электросамоката для проверки документов, а также в случае выявления признаков опьянения или других нарушений ПДД со стороны водителя, напомнили в ведомстве.

«Важно помнить, что водитель электросамоката - полноценный участник дорожного движения, который несет такую же ответственность за свои действия, как и водитель автомобиля. Поэтому не нужно недооценивать электросамокаты и считать их простым аттракционом», - подчеркнули в ГИБДД.