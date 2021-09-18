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Водители стали чаще жаловаться на проблемы с ОСАГО

Число жалоб потребителей на страховщиков в Банк России в июле и августе 2021-го увеличилось на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Показатель достиг допандемического уровня, оказавшись лишь на 0,02% ниже, чем в 2019-м. Такое повышение летом 2021-го по отношению к прошлому году связано с ростом экономической активности россиян и увеличением количества купленных полисов, Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Наибольшее число жалоб пришлось на сегмент ОСАГО: в июле и августе 2021-го поступило 4,8 тысяч таких обращений. Это на 15,1% больше, чем в аналогичных период 2020-го.

Основными причинами жалоб стали неверное применение коэффициента аварийности в обновленной автоматической информационной системе ОСАГО и необоснованное расторжение договоров страховыми компаниями, отметили в Банке России.

Больше всего жалоб по ОСАГО также было связано со сложностями внесения изменений в страховки из-за необходимости синхронизации информации с Российским союзом автостраховщиков и со сроками ремонта, сообщил управляющий директор по клиентскому опыту «Ренессанс страхования» Андрей Турунов.

Лидером по количеству обращений в 2021 году останется «автогражданка» из-за нестабильной работы обновленной АИС ОСАГО, навязывания посредниками дополнительных услуг и сложностей в тарификации, уверена профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.