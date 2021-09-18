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Более 1700 нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю

За минувшую неделю на дорогах Псковской области один человек погиб и 21 пострадал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России.

За период с 13 по 19 сентября госавтоинспекторы пресекли 1709 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. В частности, они задержали 38 водителей, которые сели за руль пьяными, из них 7 человек повторно управляли транспортными средствами в нетрезвом виде.

За неделю на дорогах области произошло 18 ДТП, в которых погиб один человек и 21 получил травмы различной степени тяжести.