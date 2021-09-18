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Псковичам напомнили, как заменить водительские права со скидкой

Скидку в 30% можно получить при условии подачи заявлений на получение государственных услуг по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, выдаче и замене водительских удостоверений с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

«При подаче заявления через портал существует возможность значительно сократить время на получение государственной услуги, выбрать удобную дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции, а также провести оплату госпошлины со скидкой 30%», - напомнили в ведомстве.

Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.