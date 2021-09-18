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Ситуацию с аварийностью на дорогах Псковской области обсудят в пресс-центре ПЛН

В пятницу, 24 сентября, в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция «Состояние аварийности на дорогах Псковской области и Неделя безопасности дорожного движения».

Что говорит статистика аварийности на дорогах Псковской области? Что делать, если увидели пьяного водителя за рулем? Заметно ли влияние камер на дисциплину псковских водителей?

На эти и другие вопросы ответит заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков.

Пресс-конференция начнется в 15.00. Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация возможна в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: 777@pln-pskov.ru. Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме.