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В Пскове усилили контроль за лесовозами

Сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за транспортом, перевозящим древесину, в период с 27 по 29 сентября в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление нарушений и преступлений в лесной отрасли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Наряды ГИБДД города Пскова проверяют соблюдение водителями правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, наличие у них разрешающей документации на перевозку лесопродукции, а также организовывают проверку предприятий, оказывающих транспортировку древесины.

«Кроме предотвращения нелегальных перевозок леса планируют провести инспекцию автомобильных дорог, по которым производится перевозка древесины. Сами транспортные средства тоже не останутся без внимания. За их состоянием и соответствием оборудования требованиям безопасности инспекторы будут следить особенно строго», - отметили в ведомстве.

В ГИБДД добавили, что профилактические меры по выявлению и предотвращению фактов незаконной рубки леса и его нелегальной перевозки без соответствующих документов проводятся на постоянной основе.

Напомним, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.