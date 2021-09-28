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АвтоМир / Официально

ГИБДД просит псковских водителей быть внимательными во дворах

03.10.2021 11:18|ПсковКомментариев: 2

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области просит жителей региона быть очень внимательными при движении по дворовым территориям и неукоснительно соблюдать скоростной режим. Как отмечают в госавтоинспекции, необходимо также провести с детьми беседы о простых, но эффективных правилах безопасности. Родители должны помнить, что дворовая территория – место особого контроля.

«К сожалению, наши дворы давно перестали быть безопасными. Большое количество припаркованных автомобилей, деревья и кустарники, гаражи, другие постройки создают «слепые зоны» - места с ограниченной видимостью. Даже находясь на прогулке с малышом, родители не всегда успевают среагировать на его передвижения. И, к сожалению, нескольких секунд бывает достаточно, чтобы, скажем, догоняя мячик, ребенок попал под колеса проезжающего автомобиля.

С учетом этих обстоятельств Госавтоинспекция призывает взрослых не оставлять несовершеннолетних во дворе без присмотра. Если вы отпускаете ребенка на самостоятельную прогулку, напомните ему, что нельзя выбегать перед движущимся транспортом. Необходимо внимательно смотреть по сторонам, чтобы определить, нет ли приближающихся транспортных средств.  

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно осмотрительными при совершении маневров во дворах, на территории дачных и гаражных кооперативов. Нередки случаи, когда маленький ребенок, находясь неподалеку от машины, попадает под ее колеса только потому, что водитель, как правило, родственник, двигаясь задним ходом, не замечает его, поскольку малыш оказался в «слепой зоне». В подобной ситуации ребенка могут не «увидеть» и специальные автомобильные датчики («парктроники»), и видеокамеры», - отметили в ГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей
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