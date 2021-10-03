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Госавтоинспекция предупредила псковичей об очередном информационном вбросе

06.10.2021 17:56|ПсковКомментариев: 0

Информация об автоматическом аннулировании с 1 октября  диагностических карт транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр, является информационным вбросом и не соответствует действительности. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области. 

Госавтоинспекция действительно проводит проверку диагностических карт. В случае, если присутствуют признаки незаконной продажи диагностической карты, возбуждается административное производство, проводится проверка представленных сведений, выносится решение. Данная работа ведется адресно и ни о каком автоматическом аннулировании диагностических карт речь не идет.

В Госавтоинспекции напомнили, что действующее законодательство отменило необходимость представления диагностической карты при покупке полиса ОСАГО. Однако это не освобождает водителей от обязанности проходить техосмотр.  С 1 марта 2022 года вступит в силу штрафы за отсутствие диагностической карты.

Теги: #ГИБДД #госавтоинспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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