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Кадровые изменения произошли в дорожном комитете Псковской области

Оксану Ильину назначили исполняющей обязанности первого заместителя председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Соответствующая информация опубликована на сайте комитета.

Ранее подполковник полиции Оксана Ильина занимала должности заместителя председателя координационного совета при УМВД России по Псковской области и начальника Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД.

По информации Псковской Ленты Новостей, до своего нового назначения она работала в областном дорожном комитете.

Напомним, в июле исполняющим обязанности председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству стал экс-руководитель «Псковавтодора» Станислав Стармолотов. Он сменил на этом посту Бориса Елкина, который возглавил администрацию Пскова.