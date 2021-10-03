В ГИБДД назвали лучшие дни для посещения псковского МРЭО

Наибольшее количество заявлений на предоставление государственных услуг в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области подают во вторник и субботу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Самым востребованным временем обращения в подразделение является первая половина дня с 8.30 до 12.30. Как сообщают в МРЭО, в остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше.
«Рекомендуем планировать время посещения МРЭО города Пскова с учетом загруженности отдела во избежание образования очередей и соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», - отметили в ГИБДД.
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Вторник
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Среда
(1 и 3 среда месяца - до 12.30)
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Четверг
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Пятница
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Суббота
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Часы работы
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8.30-18.15
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8.30-18.15
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8.30-18.15
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8.30-18.15
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8.30-17.00
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Перерыв
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00