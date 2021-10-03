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В ГИБДД назвали лучшие дни для посещения псковского МРЭО

Наибольшее количество заявлений на предоставление государственных услуг в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области подают во вторник и субботу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Самым востребованным временем обращения в подразделение является первая половина дня с 8.30 до 12.30. Как сообщают в МРЭО, в остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше.

«Рекомендуем планировать время посещения МРЭО города Пскова с учетом загруженности отдела во избежание образования очередей и соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», - отметили в ГИБДД.



