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В ГИБДД напомнили, как сэкономить при получении водительских прав

Псковичи могут получить скидку на оплату госпошлины для получения водительских прав, сказали в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Госавтоинспекция Псковской области напоминает о преимуществах подачи заявлений на получение государственных услуг по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, выдаче и замене водительских удостоверений с использованием единого портала «Госуслуг».

При подаче заявления через этот портал существует возможность значительно сократить время на получение государственной услуги, выбрать удобную дату и время посещения подразделения госавтоинспекции, а также провести оплату госпошлины со скидкой 30%, отметили в областном УГИБДД.

Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, добавили в ведомстве.