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ГИБДД предупреждает псковичей о гололедице на дорогах

Неустойчивый характер погоды ожидается в Псковской области в ближайшие дни, что ведет к возможности образования гололедицы. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными изменениями погодных условий на территории области возможно осложнение дорожной обстановки. С наступлением осенне-зимнего сезона темнеть начинает раньше, видимость на дорогах заметно ухудшается. А темное время суток требует от каждого участника дорожного движения - и пешехода, и водителя - повышенного внимания. Это трудное время и для ходьбы, и для поездок», - обратили внимание в ГИБДД.

Сотрудники ведомства призвали автолюбителей быть особенно осторожными в сложных погодных условиях: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, исключать маневры, связанные с обгоном и выездом на встречную полосу движения, помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

«Пешеходам тоже не следует забывать о собственной безопасности: переходить дорогу нужно только в установленных местах и обеспечивать свою видимость на дорогах в темное время суток с помощью световозвращающих элементов на одежде», - подчеркнули в ГИБДД.

В Госавтоинспекции водителям и пешеходам также напомнили о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения в любое время года, особенно в непогоду. «Ведь это залог безопасности для всех участников дорожного движения. Только взаимное уважение водителей и пешеходов на дороге сможет снизить риск оказаться в ДТП», - добавили в ведомстве.