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Более 40 пьяных водителей задержали псковские сотрудники ГИБДД за неделю

Более 40 пьяных водителей задержали псковские сотрудники ГИБДД за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

С 18 по 24 октября автоинспекторы пресекли 1904 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД выявили 41 водителя в нетрезвом виде, в том числе 7 автомобилистов сели за руль в состоянии опьянения повторно.

За неделю в регионе зарегистрировали 10 ДТП, жертвами которых стали 2 человека, 8 человек пострадали.