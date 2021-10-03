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ГИБДД напомнила псковичам, как «засветиться» на дороге

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области напоминает жителям региона о необходимость соблюдать меры осторожности на дорогах. Соответствующее рекомендации размещены в воскресенье, 31 октября, на сайте Управления МВД России по Псковской области.

«ГИБДД предупреждает: с наступлением осеннего ненастья дорожные условия заметно ухудшаются. В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Однако, благодаря световозвращающим элементам, пешеходы даже в условиях плохой или недостаточной видимости могут чувствовать себя гораздо безопаснее. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии, втрое превышающем способность водителя заметить его без отражателя. Такой элемент в отличие от цвета одежды видим всегда, так как он отражает свет фар. Даже если идёт дождь или на дороге туман - водитель увидит впереди людей.

Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших же руках! Используйте световозвращающие элементы во время передвижения по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребёнка были светоотражающие элементы, которые сделают его заметным на проезжей части. Побеспокойтесь о том, чтобы ваш ребёнок «засветился» на дороге! Ведь в темной одежде маленького пешехода автомобилисту просто не видно, а, значит, возникает реальная опасность наезда.

Уважаемые взрослые! Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни, - наше будущее, наших детей!», - говорится в сообщении.