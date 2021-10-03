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Как сэкономить при замене водительских прав, напомнили псковичам

Жители Псковской области получают преимущество при подаче заявлений на получение государственных услуг по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, выдаче и замене водительских удостоверений с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

«При подаче заявления через портал существует возможность значительно сократить время на получение государственной услуги, выбрать удобную дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции, а также провести оплату госпошлины со скидкой 30%», - заметили в ведомстве.

Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.