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Семь человек погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю

Семь человек погибли в результате ДТП на дорогах Псковской области за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

За период с 1 по 7 ноября сотрудники ГИБДД пресекли 1957 административных правонарушений. Также автоинспекторы остановили 61 водителя в пьяном состоянии, 9 из них повторное сели за руль в нетрезвом виде.

За данный период на территории области зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых скончались 7 человек, 31 получил травмы различной степени тяжести.

Псковских водителей призывают не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и соблюдать скоростной режим.