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В ГИБДД Пскова рассказали, что снижает риск наезда на пешехода ночью в 6-8 раз

28.11.2021 10:20|ПсковКомментариев: 0

Псковичей призвали носить светоотражатели. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, наезд на пешехода – наиболее распространенный вид ДТП.

«Безопасность - главный принцип, который обязательно должен соблюдаться при дорожном движении. При этом он обязателен не только для водителей автотранспортных средств, но и для пешеходов. Наезд на пешехода – наиболее распространенный вид ДТП. Одной из причин дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно в условиях недостаточной освещенности, является плохая видимость пешехода. А с наступлением осенне-зимнего периода значительно сокращается световой день. И вновь становится актуальным использование пешеходами светоотражающих элементов», - заметили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову призывают пешеходов носить в темное время суток на одежде светоотражающие элементы. Они призваны сделать пешехода заметным на дороге в темное время суток. Самые разные виды светоотражателей сейчас есть в продаже – нашивки, наклейки, повязки. Некоторые производители заранее крепят их на детские куртки и школьные ранцы. Их использование снижает риск наезда на пешехода в темное время суток в 6-8 раз, поскольку применение светоотражателей позволяет водителю заметить пешехода в свете фар автомобиля при движении с ближним светом на расстоянии с 25-40 метров, а при движении с дальним светом – до 400 метров.

«Даже со светоотражателем на одежде необходимо соблюдать все требования безопасного поведения на дороге. Ошибочно предполагать, что, используя светоотражатель, пешеход имеет преимущество в движении! Для обеспечения своей безопасности пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность - в ваших руках! Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижении по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, чтобы на ваших детях перед выходом на улицу, особенно вечером, всегда были элементы со световозвращающим покрытием», - обратили внимание в ведомстве.
Теги: #ГИБДД #безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
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