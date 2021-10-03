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В ГИБДД Пскова рассказали, что снижает риск наезда на пешехода ночью в 6-8 раз

Псковичей призвали носить светоотражатели. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, наезд на пешехода – наиболее распространенный вид ДТП.

«Безопасность - главный принцип, который обязательно должен соблюдаться при дорожном движении. При этом он обязателен не только для водителей автотранспортных средств, но и для пешеходов. Наезд на пешехода – наиболее распространенный вид ДТП. Одной из причин дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно в условиях недостаточной освещенности, является плохая видимость пешехода. А с наступлением осенне-зимнего периода значительно сокращается световой день. И вновь становится актуальным использование пешеходами светоотражающих элементов», - заметили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову призывают пешеходов носить в темное время суток на одежде светоотражающие элементы. Они призваны сделать пешехода заметным на дороге в темное время суток. Самые разные виды светоотражателей сейчас есть в продаже – нашивки, наклейки, повязки. Некоторые производители заранее крепят их на детские куртки и школьные ранцы. Их использование снижает риск наезда на пешехода в темное время суток в 6-8 раз, поскольку применение светоотражателей позволяет водителю заметить пешехода в свете фар автомобиля при движении с ближним светом на расстоянии с 25-40 метров, а при движении с дальним светом – до 400 метров.