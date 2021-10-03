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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Михаилом Григорьевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - начальник МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев.

Разговор пойдет о подготовке водителей к сдаче экзамена на водительские права и об итогах первых месяцев работы по новому регламенту для их получения, который вступил в силу с 1 апреля 2021 года.

Кроме того, ведущий Тахир Ташпулатов обсудит с Михаилом Григорьевым вопросы использования портала «Госуслуги» для записи в МРЭО и работу ведомства в условиях пандемийных ограничений.

Трансляция завершена